La stat stratosphérique de Mitrovic : l'ancien d'Anderlecht fait mieux...qu'Erling Haaland !

L'attaquant international serbe est devenu une véritable goal-machine !

En voilà un qui fait des ravages, plusieurs annnées après son départ du RSC Anderlecht.

Après deux saisons compliquées à Newcastle, Aleksandar Mitrovic est devenu un buteur affûté sous le maillot de Fulham. Il est certainement devenu, également, une légende du club lorsque la saison dernière, il a largement participé à la remontée en Premieer League des Cottagers, terminant meilleur buteur de Championship en inscrivant 43 buts en 44 matchs. Un record.

Mais le Serbe de 28 ans, surnommé Mitrogoal à l'époque de ses années bruxelloises, ne s'est pas arrêté et est dans la même dynamique cette saison : 9 buts en 12 matchs, avec notamment un doublé contre Liverpool lors de la première journée et des buts contre Arsenal ou Tottenham. Depuis août 2021, Mitrovic a marqué 52 buts, soit un de plus... qu'Erling Haaland. Impressionnant !