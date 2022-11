Lens et Openda se rapprochent du PSG

Nouvelle victoire pour le RC Lens qui revient provisoirement à deux points du PSG en tête de la Ligue 1.

Comme la semaine dernière, Loïs Openda était sur le banc au coup d'envoi du déplacement de Lens à Angers et comme la semaine dernière, il est monté à l'heure de jeu. Mais cette fois le Diable Rouge n'a pas été le héros de la soirée.

Car les Lensois avaient déjà fait la différence avant son entrée sur le terrain. Wesley Saïd a ouvert le score en première période, Facundo Medina a doublé la mise en seconde période et si Angers a réduit l'écart, via Miha Blazic en toute fin de rencontre, la victoire n'a pas échappé aux Sang et Or (1-2).

Une victoire précieuse puisqu'elle permet au RC Lens de conforter son statut de dauphin du PSG. Openda et ses équipiers sont à deux points des Parisiens, qui se déplacent à Lorient dimanche et ont six points d'avance sur Rennes et Lorient.