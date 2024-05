Penalty, pas penalty ? Tout le monde n'est pas d'accord, au Club de Bruges : "L'arbitre a sifflé 200 fautes sur le match"

Le Club de Bruges était sur les bons rails pour rejoindre la finale de la Conference League, malgré la domination de la Fiorentina en seconde période. Les Blauw & Zwart ont finalement craqué sur un penalty... léger, si l'on en croit les dires de Simon Mignolet.

Après une première période de très bonne qualité, lors de laquelle le Club de Bruges aurait peut-être pu inscrire un deuxième but, les joueurs de Nicky Hayen ont été dominés par la Fiorentina, en seconde mi-temps. Les Italiens ont, en tout, frappé le cadre à trois reprises, et ont mis une grosse pression devant la cage de Mignolet.

Cinq minutes avant la fin du temps réglementaire, c'est sur une faute de Brandon Mechele que la Viola a égalisé. Le défenseur du Club lève son pied trop haut, celui-ci vient toucher la nuque de Nzola, l'arbitre de la rencontre est clair. Même si Mignolet est parti du bon côté, Beltran a inscrit le but de la qualification pour la Fiorentina.

Au Club, on interprète ce penalty de plusieurs façons différentes. "Ce n'est qu'un détail. Premièrement, je dois revoir attentivement les images. C'est dommage qu'un tel détail décide d'un tel match, parce que Mechele ne le voit même pas venir" commentait le T1 Hayen, en conférence de presse.

Un penalty sifflable... sauf pour Simon Mignolet

"Léger ou pas, un penalty est un penalty" estimait, quant à lui, Hans Vanaken à notre micro. "D'où je me trouve, je vois que Nzola vient vers le ballon et que Mechele veut juste le contrer. Ensuite, la tête de l'attaquant tombe sur son genou."

Le plus strict dans son évaluation, c'est Simon Mignolet. "Je ne comprends pas pourquoi les deux matchs sont départagés par un penalty. Oui, peut-être qu'il y a contact. Mais il y en a eu tellement, dans ce match. L'arbitre a sifflé au moins 200 fautes. Ils ne feraient jamais ça en Angleterre. Et en Coupe d'Europe, ce n'est pas ça qui doit décider de l'issue d'une double confrontation" estimait le portier, fier de ses coéquipiers et de son club, et surtout très en forme pour un gardien de retour de blessure.