Des passe-droits sous Martinez ? Un Diable Rouge pointe la grande différence avec Domenico Tedesco

Depuis le début de l'ère Tedesco,Timothy Castagne est titulaire sur le flanc droit. Il regarde dans le rétro pour évoquer le mangement sous Roberto Martinez.

Roberto Martinez était souvent contesté pour son côté conservateur. De nombreux observateurs lui reprochaient de presque toujours aligner le même onze, d'être ainsi assez avare en surprises.

Interrogé par Eleven, Timothy Castagne confirme une stabilité portée à l'extrême : "Roberto, il aimait bien son équipe et en changeait un peu moins que Tedeso actuellement, par exemple". Ce qui a pu faire naître de la frustration chez certains : "C'est sûr que certains joueurs vont un peu plus râler parce qu'il reçoivent moins leur chance alors qu'il pense la mériter".

Il poursuit : "Je ne vais pas dire que c'est dérangeant, mais si tu t'entraînes et que tu as quelques joueurs qui râlent et ne sont pas à 100%, ce n'est pas toujours top. Mais tu peux les comprendre aussi s'ils pensent qu'ils méritent de jouer et que c'est le cas...ce n'est jamais facile".

Domenico Tedesco moins conservateur

Le renouvellement amené par Domenico Tedesco a donc fait du bien : "C'est sûr qu'après quelques années de travail, dans un groupe il y a aura toujours des joueurs un peu plus déçus parce qu'ils ne jouent pas assez, des joueurs qui jouent et se relâchent un peu parce qu'ils sont sûrs de leur place. Ca arrive partout, il faut faire avec".

A ce titre, la gestion du groupe sera très intéressante à observer durant l'Euro de cet été, le premier grand tournoi du mandat de Domenico Tedesco.