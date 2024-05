Christian Kouamé n'a pas oublié son passage en Belgique : "J'avais prévenu mes coéquipiers"

Christian Kouamé et la Fiorentina se sont qualifiés pour la finale de la Conférence League aux dépens du Club de Bruges. L'attaquant ivoirien revient sur cette soirée à suspense.

En tant qu'ancien Anderlechtois (loué par la Fiorentina il y a deux saisons), Christian Kouamé savait à quoi s'attendre à l'heure de se déplacer au Jan Breydelstadion. A l'image de son équipe, il a parfois souffert pour décrocher une qualification méritée dans l'ensemble.

"Revenir en Belgique et jouer contre Bruges n'est jamais facile. On a bien défendu et en fin de match on a réussi à égaliser. Mes coéquipiers m'ont demandé comment l'atmosphère était et je les ai prévenus, les supporters sont chauds", explique-t-il à la RTBF.

Un deuxième trophée en quelques mois pour Kouamé ?

Face au Blauw en Zwart, Kouamé s'est sacrifié pour l'équipe et a même failli inscrire un but sublime, mais la transversale en a décidé autrement : "Jouer avec des longs ballons comme on l'a fait avec moi à la réception était une solution que l'on avait à disposition. C'est vrai que l'on touche plusieurs fois le poteau mais quand Nico Gonzalez m'a dit que le ballon ne voulait pas rentrer, je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Et quelques minutes plus tard, on a obtenu ce penalty".

La Fiorentina a donc réussi à se qualifier pour une deuxième finale de rang. Avec cette fois la victoire au bout ? "Ce n'est pas facile d'arriver deux années de suite en finale. Cette année on a réussi à se qualifier en finissant premiers, ce qui nous a permis de ne pas devoir disputer les barrages".

Une fin de saison en apothéose après avoir pourtant été victime du paludisme cet hiver : "Ca n'a pas été simple pour moi cette saison. Je suis allé à la CAN (remportée par la Côte d'Ivoire), ensuite j'ai été malade mais je remercie le coach de m'avoir fait confiance et j'espère donc remporter un deuxième trophée.