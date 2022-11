Emery fait chuter Manchester United, Newcastle grimpe sur le podium

Manchester United est retombé dans ses travers ce dimanche, alors que Newcastle continue son petit bonhomme de chemin.

Suite et pas encore fin de cette 14ᵉ journée de championnat en Premier League, avec un choc alléchant entre Aston Villa (que vient de rejoindre Unaï Emery) et Manchester United. Et bien ce sont les Vilains qui se sont imposés sur le score de 3-1. Leon Bailey (ex-Genk) a ouvert le score avant un deuxième but signé Lucas Digne. Un but contre son camp de Ramsey relance United, mais ce même Ramsey tue tout suspense après la pause (3-1). Manchester United est toujours à la cinquième place du classement. Dendoncker était titulaire et est sorti dans les arrêts de jeu.

Newcastle va bien, merci pour eux. Les Magpies se sont largement imposés à Southampton sur le score de 1-4 (des buts de Almiron, Wood, Willock et Guimaraes) et sont actuellement à la troisième place du classement derrière Arsenal et Manchester City. Romeo Lavia était sur le banc, est monté après 35 minutes et a récolté un carton jaune.

Dans la dernière rencontre de ce milieu d'après-midi, Crystal Palace s'est imposé 1-2 sur la pelouse de West Ham. Tottenham affronte Liverpool ce dimanche soir.