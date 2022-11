La Croatie s'inquiète pour son défenseur star, à trois semaines du match contre la Belgique

La Croatie pourrait-elle se retrouver sans Josko Gvardiol (18 matchs, 1 butt cette saison) à la Coupe du monde ? Le jeune défenseur croate est sorti sur blessure lors de la victoire de Leipzig sur Fribourg (3-0).

Néanmoins, cela ne semble pas trop grave. Gvardiol souffre en effet d'une fracture du nez, a communiqué son club. Les chances de le voir porter un masque lors la Coupe du monde seraient alors plus grandes que celles de ne pas le voir participer à la compétition.

Gvardiol (12 sélections) est progressivement devenu un joueur important au sein du système de Zlatko Dalic. La Croatie rencontrera la Belgique le 1er décembre prochain.

🗣️ Marco Rose gives an injury update on Joško Gvardiol: "From what I've been told, he's likely suffered a broken nose."



Speedy recovery, Joško! 🙏