Philippe Clement évoque la déception Wissam Ben Yedder

Non retenu par le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps mercredi, l'attaquant de l'AS Monaco ne jouera pas sa première Coupe du monde avec les Bleus au Qatar.

L'attaquant de l’AS Monaco Wissam Ben Yedder (32 ans, 12 matchs et 5 buts en L1 cette saison) n'a pas été repris par Didier Deschamps pour le Mondial. En conférence de presse, l’entraîneur monégasque Philippe Clement a évoqué la déception de son capitaine.

"Naturellement, il était déçu, mais ce n’est pas un gamin, il savait que c’était une des deux possibilités. Ce n’était pas la meilleure possibilité pour lui, c’est clair. Mais il a fait des bons entrainements. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer encore. Et les joueurs doivent montrer qu’ils sont prêts", a expliqué le Belge, avant un choc de Ligue 1 face à l'Olympique de Marseille dimanche.