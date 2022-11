Un nouveau sélectionneur pour l'Angleterre après la Coupe du Monde 2022 ?

Gareth Southgate entraîne l'Angleterre depuis 6 ans déjà. Après une 4e place à la Coupe du Monde 2018 et une finale à l'Euro 2020, il faudrait frapper fort pour aller chercher encore mieux. La fin d'un cycle ?

L'Angleterre a sa propre génération dorée, qui aurait pu atteindre le Graal à domicile lors de l'Euro 2020. Mais Southgate et ses hommes ont loupé le coche et arrivent au Qatar entourés de scepticisme. Une dernière chance de gagner la Coupe du Monde pour Gareth Southgate ? D'après le Telegraph, quel que soit le résultat, la Fédération anglaise envsagerait de lancer un nouveau cycle après la compétition et donc de se séparer de leur sélectionneur.

Et l'une des options envisagées serait Mauricio Pochettino. Alors que le seul entraîneur anglais en vue, Graham Potter, a opté pour Chelsea, la FA penserait à l'ancien entraîneur de Tottenham et du PSG, toujours libre à l'heure actuelle. John McDermott, qui travaille au recrutement à la fédération, a collaboré avec Pochettino à Tottenham, ce qui renforce la piste...