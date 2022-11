Décalé-Qatar, Jour J - 5: avant le football, les dernières polémiques

Chaque jour, nous essayerons d'avoir un regard décalé sur cette Coupe du Monde. À cinq jours du coup d'envoi, encore et toujours les polémiques.

Allez, la Coupe du Monde, c'est enfin parti ! Enfin, presque puisque pour le moment, il n'y a aucune équipe au Qatar (même pas celle du Qatar, qui est en stage en Espagne). À Doha, il n'y a que des supporters des nations qualifiées qui font la fête. Ha, en fait non et c'est la première polémique de ce tournoi, il semblerait que ces supporters soient des habitants locaux.

Mais la polémique n'est pas uniquement à des milliers de kilomètres d'ici. Il suffit d'aller à Clairefontaine et de demander à Hugo Lloris si, en tant que capitaine de l'équipe championne du monde, il allait porter le brassard arc-en-ciel. Manifestement, répondre "Je préfère répondre aux questions concernant le football" n'était pas dans ses options. On laissera à chacun le choix d'apprécier ou non sa réponse.

Puis un peu plus bas, près de Lisbonne, on a Bruno Fernandes qui a lancé la plus belle frappe de sa (triste) saison en direction de Doha, reparlant des ouvriers morts lors de la construction des stades de cette grande Messe du football mondial.

Enfin, on ne peut pas passer à côté du déferlement de haine et de racisme sur les réseaux sociaux à la suite de la blessure d'Amine Harit et donc à l'encontre le défenseur français Disasi. Sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure, si avant le premier coup de sifflet, nous en sommes déjà là, il y a de quoi avoir peur pour la suite.

On sait que le football est le reflet de la société, mais le football va avoir besoin qu'on ne parle que de football, par exemple lors du choc du match d'ouverture... heu non, enfin, lors du premier match de cette compétition. Après tout, le stade sera comble, certainement pas avec des personnes invitées dans le monde entier pour combler les trous, on ne mange pas de ce pain-là.

Allez, à très vite sur les terrains cette fois.