Le ministre flamand des Sports se prête au jeu des pronostics : "Les Belges sont bons dans le rôle de l'outsider"

La Coupe du monde au Qatar est sur le point de commencer. Et donc tout le monde est sur le pont pour les Diables Rouges. Jusqu'où iront-ils ?

Si cela dépend du ministre flamand des Sports Ben Weyts (N-VA), les Diables rouges pourraient surprendre.

Underdog

"On attend moins d'eux et en position d'outsider, les Belges sont bons", prédit Weyts dans De Zondag. "Je les vois bien atteindre à nouveau les demi-finales. Mon favori ? L'Espagne. Un mélange de jeunes talents et d'expérience. Mais bientôt, les gens penseront que je m'y connais en football", a-t-il ajouté en riant.