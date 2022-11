Décalé Qatar : quand les Streamers donnent une leçon à la FIFA

Beaucoup attendaient cela, il y avait de l'ambiance, des artistes qui voulaient participer, un vrai public, de l'engagement et un dispositif absolument incroyable. Non, ce n'était pas au Qatar mais à Paris. Qui peut encore dire que le football n'intéresse pas les jeunes ?

Vous pouvez oublier les histoires de Super League. Non, il ne faut pas une multitude de rencontres avec de grandes équipes pour attirer des jeunes dans les stades ou devant la télévision. Ce samedi, il y avait un match à Paris, à quelques centaines de mètres du Parc des Princes, au Stade Jean Bouin plus précisément.

La communauté des Streamers français y affrontait leurs homologues espagnols ce samedi. Le stade, de 20.000 personnes, est comble. Oui, ils viennent voir des joueurs qui, sans leur manquer de respect, ont le niveau de la provinciale (ou du district comme disent nos voisins français). La rencontre est diffusée gratuitement sur Twitch, sur la chaine d'Amine "Aminematué".

Une heure avant le début de la rencontre, 600.000 viewers sont présents. Sur la pelouse, de l'ambiance, des showmens comme Niska, SDM, KOBA LAD et GAZO assurent l'ambiance. La montée des joueurs ? Digne d'une finale de la Ligue des Champions. Le jeu n'est pas terrible, on ne va pas se mentir, mais l'ambiance et les duels sont au rendez-vous. Après quelques minutes de jeu, on dépasse le million, et même plus avec un pic de plus de 1.1 millions de viewers, un record pour la plateforme.

Le dispositif est unique : on entend les commentateurs dans le stade, un speaker chauffe les tribunes pendant la rencontre comme en NBA, les joueurs viennent au micro des journalistes à la mi-temps, on filme les vestiaires, avec micros, et il y a même le VAR. Une immersion dans le jeu et un plaisir partagé.

Comme quoi, il n'y a pas besoin de payer des supporters pour être présent, pas besoin d'organiser des rencontres avec des stars chaque semaine, pas besoin d'allonger du pognon pour faire payer des abonnements aux téléspectateurs, pas besoin d'inventer des mi-temps de 25 minutes ou des buts en or. Messieurs de la FIFA, de l'UEFA, ou autres présidents de grands clubs qui pensent tout savoir depuis leur bureau : descendez de votre tour d'ivoire et demandez aux plus jeunes ce qu'ils veulent au lieu de leur imposer ce que vous voulez.

Ha oui, pour la petite histoire, la France s'est imposée sur le score de 2-0.