Mauvaise nouvelle : Romelu Lukaku ne verra pas le Maroc

Blessé, l'attaquant de l'Inter va encore devoir postposer son retour.

On le savait : Romelu Lukaku est blessé et même s'il est dans la sélection, il ne sera pas sur le terrain pour le tout premier match face au Canada de Jonathan David. Pour le duel face au Maroc, tout était encore possible.. jusqu'à aujourd'hui.

Une dépêche AFP est en effet tombée : Romelu Lukaku serait aussi forfait pour le duel face au Maroc et devrait dès lors faire son retour pour affronter la Croatie. Pour rappel, Roberto Martinez avait déclaré que si Lukaku ne pouvait pas jouer lors des matches de poule, il ne serait pas dans la sélection.

Le chrono est donc lancé pour l'ancien de Chelsea.