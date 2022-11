Le doublé de Bukayo Saka, une première depuis 1966

Buteur à deux reprises avec l'Angleterre face à l'Iran (6-2) ce lundi, l'ailier anglais a accolé son nom à celui d'une légende de notre sport dans le livre des records de la Coupe du monde !

Auteur d'un doublé contre l'Iran, Bukayo Saka (21 ans et 77 jours) est le plus jeune joueur à inscrire un doublé pour son premier match au Mondial depuis un certain Franz Beckenbauer, seulement âgé de 20 ans et 304 jours lorsqu'il a fait trembler les filets par deux fois avec l'Allemagne de l'Ouest contre la Suisse (5-0) en 1966, comme le souligne Opta.