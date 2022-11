Pep Guardiola n'est pas prêt d'arrêter avec Manchester City

Arrivé en 2016 à Manchester City, Pep Guardiola a depuis (presque) tout gagné avec les Mancuniens : 4 Premier League, 1 Coupe d'Angleterre, 4 Coupes de la Ligue et 2 Community Shield. Il ne manque que le "graal", qui lui échappe depuis 2011 : la Ligue des Champions, dont il a pourtant rallié la finale en 2021.

Le contrat de Guardiola avec City se termine en juin prochain, mais que les fans des Skyblues se rassurent : il aurait d'ores et déjà convenu d'un nouveau contrat, le liant ainsi au club jusqu'en 2025. The Athletic précise que le contrat contiendrait une clause permettant à chaque partie de renouveler ou non le bail après juin 2024. Rien n'est encore signé, mais cela serait en bonne voie.

Ainsi, Kevin De Bruyne pourra encore espérer évoluer ces prochaines années sous l'égide de "Pep", et continuer à viser ensemble les sommets.

🚨 EXCLUSIVE: Pep Guardiola has agreed a new contract at Man City. Not yet signed but now in place + understood to commit 51yo Spaniard to club until 2025 via two-year deal. Sealed on visit to #MCFC owners in Abu Dhabi. W/ @SamLee @polballus @TheAthleticFC https://t.co/KU3ONwYP9K