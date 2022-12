Un ancien international défend Lukaku : "Sans lui, sur ces huit dernières années..."

Les Diables Rouges n'ont pas trouvé le chemin du but lors du match crucial contre la Croatie. Beaucoup ont montré Romelu Lukaku du doigt.

Gert Verheyen connaît ce sentiment. L'attaquant avait également servi de bouc émissaire lors de la Coupe du monde 1998. "Un journaliste m'a demandé après mon carton rouge contre le Mexique : "Ça fait quoi d'être l'abruti de la Belgique ?". Je m'en souviens encore très bien", a témoigné M. Verheyen. "A ce moment-là, vous ne vous sentez plus comme un footballeur, mais comme un être humain qui est humilié".

Il estime donc que les critiques à l'encontre de Lukaku sont exagérées et irrespectueuses. Selon Verheyen, on oublie trop vite qu'un footballeur est aussi un être humain. Lorsque quelqu'un joue mal, les critiques fusent et c'est ainsi que cela doit être. Toutefois, selon Gert Verheyen, elle doit rester dans certaines limites.

"C'est bien que cela ne vienne pas de notre presse", a indiqué Verheyen sur Sporza. "Si nous avions eu Lukaku pendant trois matches, nous nous serions certainement qualifiés". Verheyen poursuit : "Et si nous ne l'avions pas eu ces huit dernières années, nous n'aurions pas gagné la moitié de ce que nous avons gagné maintenant."