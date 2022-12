Pour l'Espagne, pas d'excès de confiance face au Maroc : "Ils ont éliminé la Belgique !"

L'Espagne rencontrera ce mardi le Maroc en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Perdant face au Japon (2-1) et terminant finalement deuxième de son groupe, l'Espagne se frottera donc au Maroc en huitième de finale. Rodri sait qu' à partir de maintenant, c'est "une nouvelle compétition" qui démarre pour la Roja.

"Il y a toujours une analyse de ce que nous pouvons améliorer, même après les matches que nous avons bien joués. Face au Japon, il n'y avait pas beaucoup de choses à améliorer car tout est parti d'un effondrement de 10 minutes. Et c'est précisément ça que nous devons éviter", a déclaré le joueur espagnol.

En 2018, en poules, l'Espagne avait rencontré de réelles difficultés face au Maroc. Sans un but d'Iago Aspas dans les derniers instants du match (2-2), les Lions de l'Atlas triomphaient de la Roja. Rodri ne l'a pas oublié, ni le fait que le Maroc a mis la Belgique dans de beaux draps en la battant en poules il y a une semaine (2-0). "Le Maroc a joueurs de très bonne qualité et travaille très bien de manière collective, ce sera un match très difficile et très équilibré. Ils ont éliminé la Belgique. Nous devrons être dans un grand jour pour les battre."