PSG : prolongation imminente d'un cadre

Le milieu de terrain italien n'est pas près de quitter la capitale française.

Selon le célèbre journaliste italien Gianluca Di Marzio, Marco Verratti (30 ans) serait tout proche de signer une prolongation de contrat au Paris Saint-Germain. "Petit hibou", actuellement lié au club de la capitale jusqu'en 2024, devrait prolonger son bail de deux ans et ainsi s'engager jusqu'en 2026. Un accord aurait même déjà été trouvé.

Joueur le plus capé au sein de l'effectif parisien, Verratti est devenu la pierre angulaire du système au milieu de terrain. Présent depuis 2012 au PSG, il est devenu tout bonnement indispensable à l'équipe, quel que soit le coach à sa tête.

Le PSG va également travailler ces prochains jours à la prolongation de Marquinhos et Kimpembe, tandis que le dossier Lionel Messi, en fin de contrat en juin prochain et cité à l'Inter Miami, devient une préoccupation de plus en plus grande. Une option de prolongation pour une saison supplémentaire est présente dans le contrat de l'Argentin.