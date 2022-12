Didier Deschamps parti pour rester à la tête des Bleus? "C'est lui qui décidera et j'espère qu'il dira oui"

Les Bleus ont atteint l'objectif minimal fixé par le président de la FFF avant le début du tournoi et ce sera donc à Didier Deschamps de décider de son avenir.

"Si on est demi-finale, c'est lui qui a le choix. Si on est éliminé avant, on discute": avant le coup d'envoi du Mondial, Noël Legraet, président de la Fédération Française de Football s'était montré assez clair sur l'avenir de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France.

Le dernier carré atteint, Noël Legraet donne donc la main à l'actuel sélectionneur, qui est en fin de contrat. "La décision lui appartient complètement", confirme le président de la FFF dans un entretien accordé à l'Équipe.

Et il espère que Didier Deschamps, sélectionneur depuis le 8 juillet 2012, va prolonger l'aventure. "Trouver un entraîneur de cette qualité, ce n'est pas facile et j'espère qu'il dira oui. Mais ça mérite une réflexion."