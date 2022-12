Grosse blessure pour un joueur de Chelsea lors de l'amical face à Aston Villa

Armando Broja (21 ans), pur produit du centre de formation de Chelsea et qui compte 18 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec les Blues, s'est blessé lors du match contre Aston Villa. Comme le relaie Barstool Sports, Broja hurlait de douleur lorsque son genou s'est coincé pendant un duel. "Cela ne sent pas bon", reconnaissait Graham Potter, l'entraîneur de Chelsea. L'attaquant international albanais risque une longue absence...

Haunting screams from Armando Broja, this doesn’t look good at all.



Heartbreaking. Speedy recovery. 🙏 pic.twitter.com/rPhk4WDryA