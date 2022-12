L'AC Milan demande une somme folle pour sa pépite portugaise

Malgré une élimination en quarts de finale face au Maroc et un rôle de joker durant le tournoi, Rafeal Leao (23 ans) n'a rien perdu de sa cote sur le marché des transferts. D'autant plus que, selon le journaliste de Sky Sports, Florian Plettenberg, Leao ne compterait pas prolonger après 2024 au Milan AC.

Les clubs sur la piste de l'ancien du LOSC ne manqueraient pas : Chelsea, Manchester City ou encore le Real Madrid. La piste la plus chaude serait celle menant à Chelsea, puisque les Londoniens auraient négocié avec l'entourage du joueur au Qatar, durant la Coupe du monde.

Mais, pour l'instant, personne ne mène réellement la marche, puisque les Blues auraient vu leur offre de 70 millions d'euros directement refusée. L'AC Milan voudrait tirer pas loin de 150 millions de sa pépite portugaise, soit le montant de sa clause libératoire.

Excl. News #Leao: At this stage he doesn’t want to extend beyond 2024. Not confident with the offer. Chelsea, City, Real in. #CFC held talks about him in Qatar. Milan refused Chelseas offer (€70m). They want €150m. The amount of the release clause. @Sky_Marc @SkySportDE 🇵🇹 pic.twitter.com/QuUxLawSuB