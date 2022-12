Hervé Renard, prêt pour une sélection nationale plus prestigieuse ?

L'Arabie Saoudite a été la sensation éphémère du début de la Coupe du Monde, avec sa victoire sur le finaliste argentin. Hervé Renard et ses causeries de vestiaires à la mi-temps ont le vent en poupe.

Il aura suffi d'une victoire au courage contre l'Arabie Saoudite et d'un discours mémorable à la mi-temps face à l'Argentine : Hervé Renard, vainqueur de deux CAN et déjà passé par la Côte d'Ivoire, le LOSC et le Maroc, est plus populaire que jamais. Les Belges semblent même pour certains le vouloir à la tête des Diables Rouges. Renard, lui, reste les pieds sur terre mais ambitieux : "Bien sûr que je me sens prêt à entraîner une plus grande sélection. Jusqu'à présent, je ne parlais pas comme ça, je suis quelqu'un de réservé qui essaie de rester modeste", reconnaît-il sur RMC Sport. "Mais parfois, c'est bien de délivrer des messages. Et voilà, je l'ai dit".

Le Français de 54 ans aimerait en tout cas rester sélectionneur, afin de vivre un maximum de Coupes du Monde possible. "C’est l’événement le plus magique qui puisse y avoir pour un sélectionneur", a expliqué Hervé Renard. "C’est quelque chose d’incroyable, comme la Ligue des Champions pour un coach en club". Avec le Maroc, puis l'Arabie Saoudite, il compte désormais deux Coupes du Monde au compteur.