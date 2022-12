Roberto Martinez s'exprime au micro...de la presse polonaise : "Vous ne savez jamais ce que vous réserve l'avenir"

L'ancien sélectionneur des Diables Rouges est revenu sur ses 6 années passées à la tête de notre équipe nationale.

"Travailler avec la Belgique a été un pur plaisir pour plusieurs raisons. J'aime construire et pas seulement qu'une équipe. Je trouvais tout aussi important de jeter les bases, de faire quelque chose qui portera ses fruits quand je ne serai probablement plus là" , a déclaré Roberto Martinez pour le média polonais SportoweFakty. "Je suis extrêmement heureux que nous ayons réussi à combiner les compétences extraordinaires de la meilleure génération du football belge avec un grand dévouement et une culture de travail pour l'équipe. C'est pourquoi j'ai passé un bon moment à y travailler."

Une grande régularité, mais pas de médaille d'or

Pendant plus de 3 ans, la Belgique a été numéro 1 au classement FIFA. Une performance qui ne doit pas être sous-estimée, selon Martinez. "Un tel classement montre la continuité et la régularité du travail. C'est un peu comme la ligue et la coupe. Le classement est l'équivalent d'une ligue. Pour être le premier au final, il faut être très régulier pendant longtemps. D'un autre côté, un grand tournoi peut avoir plus d'aléas, un ou plusieurs événements inattendus peuvent contrecarrer vos plans", explique Martinez. "La Belgique ne compte que 11 millions d'habitants. Dans l'histoire de ce classement, seuls le Brésil et l'Espagne ont occupé plus longtemps la première place (...) Et pourtant, en 2009, la Belgique occupait la 66e position."

L'Espagnol quitté la sélection par la petite porte, et n'a qu'un seul regret : "Je suis triste que cette génération. n'ait jamais gagné de médaille d'or, car elle le mérite", a déclaré Martinez, qui a également confié que le Qatar était son expérience "la plus douloureuse". "Lors des deux tournois précédents, nous avons remporté tous les matches de la phase de groupes. Et là, je l'avoue, la situation m'a surpris. Oui, lors des deux premiers matchs, nous n'avons pas joué à notre niveau normal (...) Je pensais que malgré ce début, nous allions pouvoir démarrer. Et lors du troisième match, contre la Croatie, nous avons bien joué. Malheureusement, le ballon n'a pas voulu entrer dans les filets."

Le futur reste ouvert

Quel avenir pour Martinez, après les Diables ? "J'ai un contrat jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, j'aurai probablement envie de me reposer un peu avec ma famille. Officiellement, des négociations sont possibles depuis janvier."

Le journaliste l'a même questionné quant à la possibilité d'entraîner la sélection polonaise. "Je n'ai pas de projets précis. Je ne suis ni plus proche ni plus éloigné d'un club ou d'une équipe nationale, car je n'ai pas encore négocié. Vous ne savez jamais ce que l'avenir vous réserve", a répondu Martinez.