West Ham United signe un jeune talent brésilien

West Ham United a annoncé ce dimanche la signature du grand talent de Sao Paulo Luizao (20 ans), défenseur central qui compte 26 matchs en championnat du Brésil. Luiz Gustavo Oliveira da Silva, de son vrai nom, était sous contrat avec Sao Paulo jusqu'en juin prochain. Il arrivera à Londres dès le 1er janvier 2023.

We are pleased to confirm that a deal has been agreed to sign the promising Brazilian defender Luizão 🤝🇧🇷