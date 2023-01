Officiel : Dejan Lovren effectue son retour à l'Olympique Lyonnais

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel ce lundi après-midi.

Près de dix ans après son départ de l'Olympique Lyonnais, Dejan Lovren effectue son retour chez les Gones en provenance du Zenith.

"L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer, dès l’ouverture du mercato, le retour au club du défenseur central et international croate, Dejan Lovren, pour 2 saisons et demie, soit jusqu’au 30 juin 2025. Doté d’une très solide expérience au plus haut niveau, Dejan Lovren possède toutes les caractéristiques souhaitées par Laurent Blanc et la cellule de recrutement, dirigée par Bruno Cheyrou, pour renforcer l’axe central", a annoncé le club rhodanien.