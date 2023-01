Un Diable Rouge comme second choix pour Newcastle ?

Les Magpies veulent se renforcer durant ce mercato hivernal avec un but avoué : participer à la prochaine Ligue des Champions.

Chelsea, Newcastle United et West Ham United sont dans la course pour Álvarez, de l'Ajax, d'après The Athletic. Les Blues voulaient déjà faire venir le Mexicain l'été dernier, mais les négociations avec l'Ajax avaient alors échoué. Le milieu de terrain de Benfica, Enzo Fernández, est considéré comme un achat prioritaire à Stamford Bridge, même si Álvarez est toujours une possibilité. Le média met un bémol : l'Ajax aura du mal à accepter un accord cet hiver.

Newcastle semble miser sur un autre milieu de terrain. Le manager Eddie Howe préférerait ajouter à son effectif un contrôleur ayant une expérience de la Premier League. Le Diable Rouge de Leicester City Youri Tielemans et Moisés Caicedo (Brighton & Hove Albion) figurent en bonne place sur la liste des Magpies.

Pour rappel, Youri Tielemans est en fin de contrat chez les Foxes en juin prochain.