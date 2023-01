🎥 Premier League : Arsenal tenu en échec, Everton se fait humilier par Brighton, Leicester et ses deux Diables Rouges chutent à domicile

De jolis buts ce mardi soir lors de la 19e journée de Premier League.

Arsenal-Newcastle 0-0

Dans le choc de la 19e journée de Premier League, Arsenal et Newcastle n'ont pas réussi à se départager (0-0) ce mardi. Très hachée avec de nombreuses fautes et 7 cartons jaunes distribués, cette rencontre a eu du mal à s'emballer.

Albert Sambi Lokonga est resté sur le banc durant toute la rencontre. Au classement, Arsenal reste en tête avec 8 points d'avance sur Manchester City, 2e avec un match en moins. De son côté, Newcastle occupe toujours le 3e rang.

Everton-Brighton & Hove Albion 1-4

Amadou Onana était suspendu tandis que Leandro Trossard est resté sur le banc. L’ancien unioniste Kaoru Mitoma (14e) ouvrait le score et voyait ensuite Evan Ferguson (51e), Sully March (54e) et Pascal Gross (57e) enfoncer le clou au retour des vestiaires. Le penalty transformé de Demarai Gray en fin de match (90e+2) a permis à Everton de sauver l'honneur. Avec cette victoire, Brighton remonte au huitième rang.

⚽ 14' Kaoru Mitoma (#BHA)pic.twitter.com/VckpIAR9xz — All goals replay (@goalsreplayg) January 3, 2023

⚽ 51' Evan Ferguson (#BHA)pic.twitter.com/XgX8Ay2zx4 — All goals replay (@goalsreplayg) January 3, 2023

⚽ 54' Solly March (#BHA)pic.twitter.com/NG1RmL57My — All goals replay (@goalsreplayg) January 3, 2023

⚽ 57' Pascal Groß (#BHA)pic.twitter.com/rO0QeKEPZI — All goals replay (@goalsreplayg) January 3, 2023

Leicester City-Fulham 0-1

Wout Faes et Youri Tielemans étaient titulaires ce mardi soir. Rapidement, le club de la banlieue de Londres trouvait la faille via son buteur vedette Aleksandar Mitrovic (17e) qui trouvait les filets pour la onzième fois de la saison en championnat. Le score ne bougeait plus. Les Cottagers se placent à un très beau septième rang.

0⃣-1⃣ | Mitrogoal encore lui ⚽🔥 L'ancien Anderlechtois échappe à la vigilance de Wout Faes et met Fulham sur orbite dans cette rencontre face à Leicester !

On apprécie aussi le magnifique assist de Willian, de toute beauté 😍 #LEIFUL pic.twitter.com/upzDjgPZdp — VOOsport (@VOOsport) January 3, 2023

Manchester United-Bournemouth 3-0

Manchester United a enchaîné un 4e succès consécutif en Premier League avec ce large succès contre les Cherries. Immédiatement lancés par Casemiro (23e), les Red Devils ont déroulé en seconde période avec des réalisations signées Shaw (49e) et Rashford (86e).

Au classement, MU conserve la 4e place, mais revient à égalité avec Newcastle, 3e avec un match en plus.

⚽ 23' Casemiro (#MUFC)pic.twitter.com/fi9LkzUt5A — All goals replay (@goalsreplayg) January 3, 2023

⚽ 49' Luke Shaw (#MUFC)pic.twitter.com/ZxoliIMcbZ — All goals replay (@goalsreplayg) January 3, 2023