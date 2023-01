Fin de parcours pour le coach de Matz Sels et Strasbourg

Une défaite contre Troyes et une élimination en Coupe ont coûté son poste à Julien Stéphan, l'entraîneur de Strasbourg.

Le Racing Strasbourg vit une saison très compliquée. Le club alsacien figure à la 19e et avant-dernière place de Ligue 1, n'a pas gagné depuis 7 rencontres en championnat et a commencé 2023 par une défaite à domicile face à Troyes, concurrent dans la lutte pour le maintien. Matz Sels et ses équipiers ont également pris la porte en Coupe de France, éliminés aux tirs au but par Angers, seule équipe derrière eux au classement en championnat.

Une situation à laquelle n'a pas survécu Julien Stéphan. L'entraîneur du Racing Strasbourg a été mis à pied à titre conservatoire, ce qui est synonyme de préavis de licenciement. Son adjoint Mathieu Le Scornet assurera l'intérim entre-temps.