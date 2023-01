Officiel : Joao Felix rebondit à Chelsea !

Il ne manquait plus que l'officialisation, la voici. En froid avec Diego Simeone, Joao Felix (20 matchs, 5 buts et 3 assists cette saison) était annoncé sur le départ.

Direction Chelsea, qui devra donc payer 11 millions d'euros pour le prêt du milieu de terrain offensif portugais. Contrairement à ce qui était annoncé par plusieurs médias, ce prêt ne comporterait pas d'option d'achat.

Felix, recruté pour 127 millions d'euros il y a 4 ans par l'Atlético, devra donc profiter de cet intermède londonien pour trouver de la régularité, lui a prolongé jusqu'en 2027 avec les Colchoneros.

