Romelu Lukaku de retour pour la Supercoupe d'Italie?

C'est en tout cas l'objectif que se fixent le staff de l'Inter et le Diable Rouge.

Absent en huitième de finale de Coupe d'Italie contre Parme, puis en Serie A contre le Hellas Verone, Romelu Lukaku a repris l'entraînement ce lundi avec l'Inter, à Riyad, où l'Inter prépare la Supercoupe d'Italie.

Suffisant pour être prêt pour le match contre le champion en titre, le Milan AC, de mercredi soir? "L'objectif est qu'il soit fit le plus vite possible et au moins disponible pour prendre place sur le banc pour la Supercoupe", avance la Gazzetta dello Sport.