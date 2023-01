Le Bayern accroché à Leipzig

pas de vainqueur dans le premier choc de l'année en Bundesliga.

Après plus de deux mois d'interruption, la Bundesliga a repris ses droits ce vendredi soir. Et c'est un choc entre le leader, le Bayern, et le troisième, Leipzig, qui a relancé les festivités en Allemagne. Un choc finalement conclu sans vainqueur (1-1).

Eric Maxim Choupo-Moting a ouvert le score en fin de première période pour le Bayern, Leipzig a égalisé grâce à Marcel Halstenberg en tout début de seconde période et le score n'a ensuite plus évolué.

Avec ce partage, le Bayern a désormais cinq points d'avance sur son premier poursuivant, Fribourg, qui se déplace à Wolfsbourg samedi après-midi. Leipzig, troisième avec 27 unités, pourrait se faire dépasser par l'Eintrachrt Francfort ou l'Union Berlin (25 points) à l'issue du week-end.