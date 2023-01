Le Borussia Dortmund va prolonger sa pépite de 18 ans

Cela devrait être la bonne. Après plusieurs semaines de négociation, la jeune pépite de 18 ans Youssoufa Moukoko devrait prolonger son contrat au Borussia Dortmund. Révélé au monde professionnel dès l'âge de 15 ans, le virevoltant attaquant de pointe dispose d'un contrat s'arrêtant en fin de saison.

Alors que le club de la Ruhr lui a proposé une prolongation il y a plusieurs semaines, l'auteur de 6 buts et 6 passes décisives depuis le début de la saison a reçu des offres de plusieurs grandes écuries européennes. Dans la presse allemande, une fake-news avait été publiée selon laquelle le jeune international allemand (2 sélections) demandait une augmentation de salaire importante pour prolonger. Cette information avait d'ailleurs mis en colère les supporters du BVB, qui doutaient de l'amour du natif de Yaoundé pour son employeur.

C'est le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano qui révèle ce samedi que cette information était fausse et que Moukoko va prolonger son contrat jusqu'en 2026. L'officialisation devrait arriver prochainement.

🚨 Understand Youssufa Moukoko will sign new deal with Borussia Dortmund today. It’s done deal, here we go 🟡⚫️ #BVB



Moukoko will extend his contract until June 2026 — top talent had many bids but decided to stay despite fake news on salary, as Moukoko loves BVB.



Official soon. pic.twitter.com/sdrizsfUjz