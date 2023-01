"Notre première période était horrible"

Scott Parker n'y a pas été avec le dos de la cuillère après la rencontre entre son Club de Bruges et le Sporting de Charleroi.

Scott Parker a connu beaucoup de choses dans sa carrière, mais pas encore les joies d'une victoire à la tête du Club de Bruges. L'Anglais devra encore patienter au minimum une semaine pour vivre cette expérience, même si le partage de ce dimanche ressemble fort à une victoire.

"La première période ? Ce n'est pas acceptable, c'était même horrible. On n'a rien montré, on n'a pas mis l'intensité, on n'a tout simplement pas joué. En plus, on a donné deux buts à l'adversaire. On se doit de toujours montrer autre chose, surtout devant nos supporters".

Mais au retour des vestiaires, tout a changé : "C'était meilleur, plus intense, plus agressif. C'est incroyable de revenir dans le match, et nous avons eu assez d'occasions pour marquer un troisième but et prendre les trois points. Nous avons joué avec le coeur, et au final nous avons appris de nous-mêmes durant cette rencontre. On doit maintenant encore travailler, encore et encore, pour tout donner et montrer beaucoup plus durant tout un match. Nos supporters le méritent."

Ces supporters qui pourraient se montrer impatients : "Ils attendent une victoire et je les comprends. Si nous avons été meilleurs après la pause, c'est aussi grâce à eux. Pour eux, nous devons nous appuyer sur cette prestation pour remporter le prochain match".