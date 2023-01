Amadou Onana aurait fait volte-face et refusé une offre du top anglais

Amadou Onana était cité comme proche d'un départ d'Everton, où la situation est très compliquée. Mais alors que de grands clubs étaient cités, le Diable Rouge aurait décidé de se concentrer sur la saison en cours.

Amadou Onana va-t-il finalement rester à Everton ? C'est ce qui semble se dessiner. Récemment, le milieu de terrain belge était annoncé comme en partance : le départ de Frank Lampard, qui a contribué à son explosion en Angleterre, a été un coup dur et Everton joue une saison bien loin des standards espérés. Les Toffees ont qui plus est besoin de liquidités, et le club a récemment été mis en vente par son propriétaire.

Plusieurs clubs suivaient naturellement avec intérêt la situation d'Onana, l'une des révélations de la première moitié de saison. Parmi ceux-ci, le club le plus actif sur le marché anglais, et de loin : Chelsea. Les Blues de Todd Boehly n'en ont pas fini de faire leurs achats, et ont donc fait une offre à Amadou Onana. Mais celui-ci aurait refusé : après réflexion, il préférerait se concentrer sur Everton pour la seconde moitié de saison, privilégiant la stabilité.

Onana a en effet souvent changé de club ces dernières saisons, enchaînant Hambourg, le LOSC et maintenant Everton. Partir dès cet hiver serait un pari risqué, alors que le doute n'est pas permis concernant un transfert en cas de relégation d'Everton en fin de saison. S'il parvient à maintenir les Toffees, Amadou Onana aura également pris une autre ampleur. Le bon choix ? Affaire à suivre, car Onana pourrait céder voire être forcé de partir si Chelsea proposait un montant impossible à refuser à Everton....