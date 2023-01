Everton mis en vente par son propriétaire

La situation d'Everton en Premier League est encore compliquée par le projet de revente du propriétaire Farhad Moshiri.

Everton vit une saison très compliquée et occupe l'avant-dernière place du classement en Premier League. Après plusieurs années passées à lutter pour son maintien, le club historique semble au bord du gouffre, et s'est séparé cette semaine de Frank Lampard. Pour ne rien arranger au manque de stabilité des Toffees, Everton est désormais à vendre.

Le Guardian nous informe en effet ce mercredi que Farhad Moshiri, propriétaire d'Everton, a officiellement mis le club en vente. Après des mois de recherche pour des investisseurs, Moshiri a finalement décidé de mettre le club sur le marché et espère tirer 500 millions d'euros minimum de la revente. L'objectif est de récupérer l'argent investi dans le futur stade d'Everton, qui verra le jour dans les années à venir au Bramley-Moore Dock de Liverpool. Moshiri était propriétaire à 49,9% d'Everton depuis 2016, et à 94% depuis janvier 2022. Une ère peu appréciée par les fans et pas marquée par des résultats sportifs satisfaisants...