Dortmund revient à trois points du Bayern

Le Bayern fait du surplace, ses concurrents reviennent à toute allure.

Le Bayern a concédé son troisième partage consécutif en Bundesliga samedi soir et le Borussia Dortmund en profite pour poursuivre son rapproché au classement. Cela ne s'annonçait pourtant pas simple pour les Jaune et Noir sur la pelouse du Bayer Leverkusen, qui restait sur un six sur six en championnat.

Mais Karim Adeyemi a ouvert le score à la 33e et ça a facilité la tâche du Borussia. Dès le début de la sa seconde période, Jude Bellingham a provoqué l'autobut d'Edmond Tapsoba et le match était plié. Le Borussia s'impose 0-2 et revient à trois unités du classement.

Et le suspense est à son comble au sommet de la Bundesliga puisque les six premiers se tiennent en cinq points: le Bayern est en tête avec un point d'avance sur l'Union Berlin, deux sur Leipzig, trois sur Dortmund et Fribourg et cinq sur Francfort.