Michel Iannacone et Al-Ahly vont défier le Real Madrid : "Ce sont des être humains comme nous"

Al-Ahly, le plus grand club d'Egypte et le plus titré d'Afrique, est en demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs pour la troisième fois d'affilée. Le Real Madrid se dresse entre eux et la finale...

Un Belge va défier le Real Madrid, ce mercredi à Rabat. Michel Iannacone, l'entraîneur des gardiens d'Al-Ahly, disputera sa troisième demi-finale consécutive de Coupe du Monde des Clubs, une compétition dont le club égyptien avait terminé troisième l'année passée. "Nous avons éliminé Auckland et Seattle jusqu'ici, de bonnes équipes. Les Seattle Sounders ont battu des clubs mexicains pour remporter la Ligue des Champions de la CONCACAF, il falllait être solide pour les battre et nous l'avons fait (0-1)", nous explique l'ancien entraîneur des gardiens de Charleroi.

De l'autre côté, Al-Hilal, club saoudien, affrontera Flamengo, champion d'Amérique du Sud. Al-Ahly a donc hérité d'un gros morceau, à savoir...le Real Madrid, champion d'Europe. "Il n'y a que des gros morceaux à ce stade. Bien sûr, le Real, on sait ce que c'est : c'est le club le plus titré d'Europe. Mais nous sommes le club le plus titré d'Afrique", rappelle Iannacone. "Nous venons ici pour aller le plus loin possible. La saison passée, il nous manquait des joueurs en raison de la CAN qui se jouait en même temps. Mais on s'est battus pour aller chercher le bronze".

Le Bayern Munich il y a deux ans

Le Real Madrid sera privé de quelques cadres pour ce match, mais Michel Iannacone ne se méprend pas : "Ce sont des compétiteurs, les trophées signifient quelque chose pour ce club. Ils donneront tout, et leurs réservistes, c'est le haut niveau aussi", affirme-t-il. Il faudrait un exploit pour éliminer un tel adversaire ; il y a deux ans, Al-Ahly avait défié le Bayern Munich, qui n'avait fait le break (0-2) qu'à la 86e. "Ce sont des êtres humains comme nous, et c'est sur un match, donc tout reste possible", estime Iannacone. "C'est la beauté du football".

Le Belge regrette cependant l'absence de Thibaut Courtois, blessé, surtout en tant qu'entraîneur des gardiens. "Je l'ai vu grandir, il faisait ses débuts quand je travaillais à Charleroi, dès ses 16 ans. J'aurais aimé lui serrer la main, mais je ne sais pas s'il fait le déplacement avec le club. Eden Hazard est absent aussi, mais je le connais moins". Karim Benzema non plus ne sera pas de la partie au Maroc. Une déception pour les Egyptiens, qui auraient voulu se tester face aux meilleurs? "Non, je ne crois pas que nos joueurs soient déçus. Cela reste le Real, et de toute façon, nous sommes là pour performer et croire en nos chances de passer".

Vu d'Europe, on a la sensation que cette Coupe du Monde des Clubs se déroule dans l'anonymat. Mais c'est loin de la réalité. "Nous avons joué le premier match, face à Auckland, devant 60.000 spectateurs. Pour un match entre Al-Ahly et Auckland ! Face à Seattle, le stade s'est rempli plus tard car le Wydad Casablance jouait son match peu de temps avant, les gens ont donc regardé la fin du match avant de venir au stade", raconte Michel Iannacone. "Ce mercredi, le stade sera encore comble à Rabat".

Moins surprenant, aussi en raison de la proximité géographique entre le Maroc et l'Espagne. Mais il y aura donc de l'ambiance dans le stade Moulay-Abdallah, qui accueillera aussi la finale. "Les stades sont magnifiques au Maroc. La Coupe du Monde des Clubs, c'est une énorme compétition", conclut l'entraîneur des gardiens d'Al-Ahly...auquel il ne manque plus que ce trophée pour avoir tout gagné avec son club. Il en rit : "Ce sera compliqué, mais on va tout donner pendant 90 ou 120 minutes, et on verra".