Yannick Carrasco dans le viseur d'un cador de Premier League

L'ailier de l'Atlético Madrid voit son avenir devenir de plus en plus incertain.

Finalement resté à l'Atlético cet hiver malgré un accord avec le FC Barcelone et une option préférentielle en faveur du club catalan, Yannick Carrasco (29 ans) joue de moins en moins sous les ordres de Simeone. Il semble en effet condamné au statut de remplaçant, rôle qu'il a rempli lors des trois derniers matchs de son équipe.

Selon le journal AS, Carrasco n'aurait vu, assez logiquement, ses envies de départs que grimper à la hausse. Sous contrat avec l'Atlético jusqu'en 2024 - il a d'ailleurs refusé récemment une prolongation -, Carrasco voudrait voir ailleurs l'été prochain.

Toujours zelon AS, Manchester United ferait également de Carrasco une cible pour le mercato estival et garderait un oeil sur lui. On se rappelle que l'été dernier, Tottenham et Arsenal avaient été cités comme clubs intéressés par le Diable Rouge.