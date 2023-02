Le Sporting de Charleroi corrige le RFC Seraing

Ce samedi soir (18h15), le Sporting de Charleroi recevait le RFC Seraing lors de la 25ème journée de Jupiler Pro League.

Felice Mazzù a opéré quatre changements dans son onze de départ par rapport à la semaine dernière. Knezevic, Van Cleemput, Hosseindazeh et Stulic sont alignés d'entrée de jeu tandis que Mbenza, Nkuba, Heymans et Boukamir débutent sur le banc. Côté sérésien, Jean-Sébastien Legros a effectué un seul changement dans son onze type. Sissoko prend la place de Mvoué au sein de l'entrejeu des Métallos.

Après un round d'observation d'un peu moins de vingt minutes, Charleroi ouvrait le score sur une contre-attaque menée et finalisée par Bayo (18e), 1-0.

© photonews

Bousculé, Seraing avait du mal à réagir et voyait les locaux pousser. Quelques minutes plus tard, Hosseinzadeh décochait une frappe puissante boxée par Dietsch en corner (26e). Les Métallos obtenaient leur première opportunité peu avant la demi-heure de jeu, mais la frappe de Poaty était repoussée par Marcq devant le but carolo (28e). Joie de courte durée pour Seraing en fin de première mi-temps quand l'arbitre annulait un but de Lepoint. Après plusieurs minutes de visionnage, le VAR confirmait ensuite la décision de l'homme en jaune (43e).

© photonews

En début de seconde période, Seraing se montrait plus menaçant avec une frappe non cadrée de Mouandilmadji (47e) et un tir de Sissoko capté par Koffi (48e). Toutefois, les Zèbres doublaient la mise grâce à une reprise de la tête signée Bager sur un centre précis de Marcq (51e) 2-0.

Peu avant l'heure de jeu, Dietsch effectuait une belle claquette sur un tir enroulé de Van Cleemput (57e) avant de voir les Zèbres planter un troisième but. Monsieur Lardot, après vérification du VAR, accordait un penalty aux locaux pour une faute grossière de Tshibuabua sur Stulic. Marcq transformait l'envoi (59e), 3-0. Par la suite, les troupes de Felice Mazzù se contentaient de gérer le score face à une équipe sérésienne à la dérive.

© photonews

Victoire amplement méritée pour Charleroi qui n'a pas eu besoin de forcer son talent face à des Métallos inoffensifs. Les Carolos se donnent un peu d'air et grimpent à la 12ème place avec 31 points au compteur. Seraing reste avant-dernier avec 18 unités.

Charleroi : Koffi, Marcq, Bager, Knezevic, Van Cleemput (Nkuba 84e), Ilaimaharitra (Morioka 69e), Zorgane (Heymans 78e), Hosseinzadeh, Kayembe, Bayo (Badji 78e), Stulic (Mbenza 69e)

Seraing : Dietsch, Opare, Tshibuabua (Sylla 77e), Mbow, Poaty, Lepoint, Cachbach (Lahssaini 46e), Sissoko, Sambu Mansoni (Mvoué 62e), Vagner (Guillaume 62e), Mouandilmadji (Ifoni 62e)

Arbitre : Jonathan Lardot

Avertissement : Knezevic (42e)

But : Bayo (18e), Bager (53e) et Marcq (59e)