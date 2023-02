Charleroi et Damien Marcq n'ont pas fait une croix sur le top 8 : "Nous avons un groupe de qualité"

Le Sporting de Charleroi a pris la mesure du RFC Seraing (3-0) ce samedi soir lors de la 25ème journée de Jupiler Pro League.

Charleroi a pris facilement la mesure de Seraing ce week-end. "Beaucoup de satisfaction même si nous aurions pu mieux gérer les vingt dernières minutes de la rencontre avec beaucoup de pertes de balles et des fautes dans notre moitié de terrain. Si notre adversaire avait vu son but être accordé à la fin de la première période, le match aurait été totalement différent. Nous sommes contents de gagner avec trois buts inscrits et une clean sheet", a confié Damien Marcq à l'issue de la partie.

Les Carolos se donnent un peu d'air et grimpent à la 12ème place avec 31 points au compteur. "Nous sortons d'un bon mois de janvier et nous voulons continuer sur cette dynamique. Charleroi peut prétendre aux Playoffs 2, nous avons un groupe de qualité et nous avons des ambitions. Si nous effectuons une petite série, nous pourrions accrocher le ticket durant les dernières journées. Quand on regarde le banc que nous avons, il y a de la profondeur. J'ai envie d'y croire à ce top 8", a souligné le défenseur central.