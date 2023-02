Jean-Sébastien Legros déçu : "Les joueurs doivent se rendre compte qu'ils jouent leur avenir"

Le RFC Seraing a été fantomatique ce samedi soir au Mambourg face au Sporting de Charleroi (3-0) lors de la 25ème journée de Jupiler Pro League.

Charleroi ouvrait le score via Bayo au terme d’une contre-attaque (19e). Les Sérésiens pensaient égaliser juste avant la pause grâce à Lepoint (43e), mais le but était annulé pour une position de hors-jeu. Au retour des vestiaires, les Carolos ont fait le break via une tête de Bager après un corner mal repoussé par la défense de Seraing (53e). Quelques minutes plus tard, les hommes de Felice Mazzù mettaient fin à tout suspense sur un penalty transformé par Ilaimaharitra (61e).

"Charleroi n'a pas dû sortir une grosse prestation pour l'emporter"

"Beaucoup de déception à l'issue de cette rencontre car je trouve que nous n'avons pas joué aujourd'hui. Charleroi n'a pas dû sortir une grosse prestation pour l'emporter et le score est quand même cinglant au final pour nous. Nous pouvons perdre, mais il faut livrer un combat. Faire des cadeaux à un adversaire plus fort à la base et qui joue à domicile... Nous avons facilité la tâche du Sporting de Charleroi", a confié Jean-Sébastien Legros à l'issue de la rencontre.

"Il faut mesurer la chance d'être en D1A"

"Il y avait peu d'envie et nous avons récolté zéro carton jaune. Je suis étonné. Les joueurs doivent se rendre compte, tout comme moi et le staff, qu'ils jouent leur avenir. Ils ne sont pas conscients de l'importance de chaque match. Les matchs sont une vitrine pour eux, ils doivent être à 100% chaque week-end. Il faut mesurer la chance d'être là en D1A", a précisé l'ancien coach de Dison.

"Il n'y a pas eu photo"

Le T1 des Métallos est ensuite revenu sur le but annulé pour cause de hors-jeu. "Apparement, nous vivons un peu la même situation qu'à Courtrai puisque le VAR n'a pas été capable de tracer la ligne. Et donc on se fie au jugement de l'arbitre, et celui-ci n'est pas en notre faveur, et ce une deuxième fois. Cela est un tournant dans la rencontre, mais il n'y a pas eu photo quoiqu'il en soit", a constaté l'ancien joueur du FC Liège.