Sami Lahssaini déçu : "Charleroi était pourtant prenable"

Le RFC Seraing a été fantomatique ce samedi soir au Mambourg face au Sporting de Charleroi (3-0) lors de la 25ème journée de Jupiler Pro League.

Charleroi ouvrait le score via Bayo au terme d’une contre-attaque (19e). Les Sérésiens pensaient égaliser juste avant la pause grâce à Lepoint (43e), mais le but était annulé pour une position de hors-jeu. Au retour des vestiaires, les Carolos ont fait le break via une tête de Bager après un corner mal repoussé par la défense de Seraing (53e). Quelques minutes plus tard, les hommes de Felice Mazzù mettaient fin à tout suspense sur un penalty transformé par Ilaimaharitra (61e).

Seraing n'a rien montré contre Charleroi ce week-end et ne peut donc revendiquer aucun point. "Cela a été un match très compliqué et je suis vraiment déçu quand je vois que nous avons perdu contre un Charleroi fort moyen qui restait sur quatre matchs sans victoire. Ils étaient prenables et le score est peut-être un peu sévère par rapport à la physionomie du match même si nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions", a confié Sami Lahssaini à l'issue de la rencontre. "Un problème mental ? Quand on court après le score et qu'ils font le break, ça devient dur. Il restait une demi-heure de jeu... Nous ne baissons pas les bras même s'il manquait de la combativité aujourd'hui. C'était compliqué", a lâché le milieu de terrain monté à la pause.

Samedi prochain, Seraing va disputer une finale contre Zulte Waregem. "Nous sommes dans l'obligation de gagner contre Zulte la semaine prochaine", a prévenu Lahssaini.