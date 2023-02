Felice Mazzù ne veut pas évoquer les Playoffs 2 : "C'était un match capital pour le maintien"

Ce samedi soir, le Sporting de Charleroi a facilement pris la mesure de Seraing (3-0) lors de la 25ème journée de Jupiler Pro League.

Charleroi ouvrait le score via Bayo au terme d’une contre-attaque (19e). Les Sérésiens pensaient égaliser juste avant la pause grâce à Lepoint (43e), mais le but était annulé pour une position de hors-jeu. Au retour des vestiaires, les Carolos ont fait le break via une tête de Bager après un corner mal repoussé par la défense de Seraing (53e). Quelques minutes plus tard, les hommes de Felice Mazzù mettaient fin à tout suspense sur un penalty transformé par Ilaimaharitra (61e).

"Nous sommes satisfaits pour plusieurs raisons. Nous enregistrons une clean sheet et c'est important pour notre défense. Ensuite, nous avons marqué trois goals. Puis, nous avons été plus réguliers que lors de nos matchs précédents même nos vingt dernières minutes de la première mi-temps n'ont pas été bonnes puisqu'elles ne correspondaient pas à notre système et nous avons donné l'opportunité à Seraing de revenir dans la rencontre mais heureusement pour nous, le goal a été annulé. Nous avons après fait une bonne deuxième période, un match mâture de notre part. Je félicite mes joueurs", a confié Felice Mazzù à l'issue de la rencontre.

"Il faut pouvoir montrer que vous comptez sur chaque joueur"

"Par rapport à la semaine dernière, j'aurais pu changer 7 joueurs. Mais effectuer trop changements n'est pas bon pour la stabilité. J'en ai donc fait 4, mais ces joueurs avaient apporté quelque chose lors de la deuxième période à Malines. Il faut pouvoir montrer que vous comptez sur chaque joueur quand vous êtes à la tête d'un groupe même si c'est compliqué de donner beaucoup de temps de jeu à chacun", a souligné le T1 des Zèbres.

"Nous ne sommes pas encore sortis de cette zone rouge"

Les Carolos se donnent un peu d'air et grimpent à la 12ème place avec 31 points au compteur. Hors de question de parler du top 8 auprès du coach carolo. "Ce samedi, c'était un match capital pour le maintien. Nous ne sommes pas encore sortis de cette zone rouge. Il faut continuer de prendre des points et attendre avant de parler des Playoffs 2. Quand le maintien sera assuré, nous pourrons alors penser à un nouvel objectif", a conclu Mazzù.