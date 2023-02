Le Barça gagne encore contre le sous-marin jaune et prend provisoirement 11 points d'avance sur le Real

Pedri a encore fait la différence, Barcelone accroit provisoirement son avance.

Alors que le Real Madrid vient de remporter la Coupe du Monde des clubs contre Al-Hilal, le FC Barcelone avait l'occasion de prendre provisoirement 11 unités d'avance en tête de LaLiga. Et les hommes de Xavi ne se sont pas loupés.

Un déplacement difficile attendait le Barça à Villarreal, mais les Catalans sont bel et bien venus à bout du sous-marin jaune. Un seul et unique but dans cette rencontre, venu des pieds de l'inévitable Pedri (0-1, 18e). Villarreal pense recoller au score au bout du bout du temps réglementaire, mais le but de Chukwueze est refusé pour une position de hors-jeu (90e).

Le FC Barcelone continue sa course en tête et se dirige bel et bien vers le titre.