🎥 Fracture de l'orbite pour un joueur du Patro Eisden : "Je ne m'attendais pas à ce qu'il me frappe comme ça"

Samedi soir se tenait le véritable choc de la Nationale 1 entre le Patro Eisden et le RFC Liège. Si les deux premiers du championnat ont partagé l'enjeu (1-1), ce n'est pas tellement le résultat qui fait réagir le club limbourgeois.

Sur une phase arrêtée, Yassin Gueroui a été victime d'un coup de coude de la part de Benjamin Lambot. Envoyé à l'hôpital, le joueur du Patro Eisden souffre d'une triple fracture de l'orbite. Suite à cette faute non-sanctionnée, le leader de Nationale 1 a porté plainte auprès de la police et du syndicat.

Gueroui va porter plainte aussi auprès de la police. "Cela ne m'est encore jamais arrivé. Mardi, avec le club, je vais rassembler des informations supplémentaires. Le fait que cela se soit passé sur un terrain de football et que l'arbitre ne l'ait pas inclus dans son rapport ne rend évidemment pas les choses plus faciles", a-t-il déclaré à Het Belang van Limburg.

L'incident avec Lambot s'est développé au cours du match. "Il y a eu quelques moments d'irritation et de nervosité au préalable. Il m'a accusé du saignement de sa lèvre après un corner. En tout cas, je n'en sais rien et si c'est le cas, je ne l'ai pas fait exprès. Il n'a pas cessé de me parler et de me dire qu'il allait se venger, à tel point que l'arbitre nous a appelés tous les deux séparément. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me frappe comme ça. Mais les images, comme l'intention du Liégeois, sont claires. Il m'attendait délibérément pour me donner ce coup de coude."