Bientôt des caméras corporelles afin de protéger les arbitres ?

La Fédération anglaise a annoncé ce vendredi qu'elle allait expérimenter, dans certaines divisions de niveau amateur, un système de caméras corporelles afin de protéger les arbitres. Un questionnaire de la BBC, auquel ont répondu plus de 900 arbitres amateurs, a révélé des niveaux inquiétants d'abus et d'intimidation avec de multiples cas de menaces de mort, souligne Reuters. L'année dernière, la Fédération a suspendu 380 joueurs pour insultes, menaces ou violences envers les arbitres.

Dans un premier temps, cent arbitres seront équipés de ce dispositif. "Le but de l'essai est d'étudier si l'utilisation de caméras corporelles améliore le comportement des joueurs et le respect envers les arbitres amateurs, a écrit la Fédération dans son communiqué. Si cela s'avère être une réussite, nous pourrions envisager de le déployer dans davantage de ligues de niveau amateur en Angleterre au cours de la saison 2023-2024 ", a-t-elle expliqué.

