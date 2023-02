Un joueur de Chelsea a été cambriolé

L'Espagnol vit décidément une saison bien compliquée à Chelsea.

Arrivé cet été à Chelsea en provenance de Brighton, Marc Cucurella (24 ans) a vu son niveau de jeu être décrié depuis le début de la saison. L'Espagnol, comme l'ensemble de la formation londonienne qui nage dans les eaux troubles du classement de Premier League depuis l'arrivée de Graham Potter, éprouve des difficultés à s'adapter chez les Blues.

Selon The Sun et The Telegraph, Cucurella aurait été victime d'un cambriolage quelques semaines après son arrivée à Londres. Cela aurait eu un certain impact sur les prestations de l'Espagnol.

Graham Potter a d'ailleurs évoqué le sujet ainsi que l'état de forme de son joueur, en conférence de presse. "Nous sommes des humains avec des vies privées et certains choses arrivent. Marc Cucurella n'est pas le seul. En même temps, vous comprenez que les fans paient de l'argent et que la chose la plus importante est ce qu'il se passe sur le terrain pendant 90 minutes.Cependant, les joueurs peuvent traverser certaines choses.Il sait probablement qu'il ne joue pas à son meilleur niveau mais il n'est pas le seul à vivre la même chose."