Plombé par Dayot Upamecano au Borussia Monchengladbach, le Bayern Munich pourrait perdre sa première place en Bundesliga

Les Bavarois rechutent après la victoire au PSG

Après un début d'année 2023 compliqué (trois partages de rang en championnat), le Bayern Munich s'était repris avec trois victoires d'affilée dont le succès 0-1 sur la pelouse du PSG. Mais sur le terrain de Monchengladbach, Julian Nagelmann a vite été confronté à une situation compliquée quand Dayot Upamecano s'est fait exclure de manière controversée sur une intervention limite en tant que dernier homme.

Dayot Upamecano’s red card is proving very controversial… pic.twitter.com/EiFWdGPJBZ — Football Transfers (@Transfersdotcom) February 18, 2023

Yann Sommer a connu un retour dans son ancien club compliqué en encaissant un but cinq minutes plus tard. Malgré l'égalisation d'Eric-Maxime Choupo Moting, les Bavarois ont subi et ont logiquement plié en seconde période, Monchengladbach profitant de sa supériorité numérique via Jonas Hoffman (2-1) avant de faire le break grâce à Marcus Thuram malgré la réduction du score de Mathys Tel en fin de match (3-2). Avec cette défaite, le Bayern pourrait perdre la tête du classement au profit de l'Union Berlin, qui compte un petit point de moins et se déplace à Schalke 04.