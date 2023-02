🎥 Le joli coup de Liverpool

Emmené par un Mohamed Salah retrouvé, Liverpool confirme avant d'accueillir le Real en Ligue des Champions.

C'était le choc du week-end en Premier League et il a été remporté par Liverpool. Six jours après avoir retrouvé le chemin de la victoire contre Everton, Liverpool a confirmé sur la pelouse de Newcastle, qui fait une très mauvaise affaire dans la course au top 4.

Les Reds avaient d'ailleurs plié l'affaire en moins de 20 minutes à St James' Park! Darwin Nunez a ouvert le score dès la 10e minute et Cody Gakpo, parfaitement servi par Mohamed Salah, a doublé la mise sept minutes plus tard.

À la 22e, Nick Pope a été exclu et les chances de Newcastle se sont envolées. Belle et précieuse victoire pour les Reds qui grimpent à la huitième place et reviennent à six points du top 4 (avec un match de retard), Newcastle reste quatrième, à cinq points de Man U.