Trois retours dans le groupe du PSG avant d'affronter Marseille, une star absente

Après sa défaite contre l'OM en Coupe de France, le PSG ne peut pas se rater. Le club de la capitale enregistre trois retours mais ne pourra pas compter sur Neymar, blessé.

Après sa victoire spectaculaire contre Lille, le Paris Saint-Germain retrouve l'Olympique de Marseille ce dimanche en Ligue 1. Après la victoire des phocéens en Coupe de France, les Parisiens ne peuvent plus se rater. Pour cette rencontre, Christophe Galtier enregistre les retours de Marquinhos, Nuno Mendes et Nordi Mukiele mais ne pourra pas compter sur Achraf Hakimi, Neymar et Renato Sanches.

Comme observé cette semaine à l'entraînement, Warren Zaïre-Emery pourrait remplacer Hakimi sur le couloir droit.